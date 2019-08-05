شكرا لقرائتكم ناشئات مصر يهزمن سنغافورة 3/0 في بطولة العالم للإسكواش بماليزيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لناشئات الاسكواش على منتخب سنغافورة في مستهل مشوار بطولة العالم للناشئات المقامة حالياً في ماليزيا، بثلاثة أشواط نظيفة. ويقع المنتخب الوطني لناشئات الإسكواش فى مجموعة تضم ثلاث منتخبات أخرى وهي: سويسرا، فرنسا، وسنغافورة. Advertisements

ناشئات مصر للاسكواش ويضم منتخب ناشئات الاسكواش أربع لاعبات هن: هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المتوجة ببطولة العالم للمنافسات الفردية، جنا شيحة لاعبة وادي دجلة ووصيف بطولة العالم، فريدة محمد صاحبة برونزية بطولة العالم وسنا إبراهيم.

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