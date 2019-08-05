شكرا لقرائتكم شريف إكرامي ينعي ضحايا حادث انفجار معهد الاورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي، ضحايا حادث معهد الاورام ، والذي أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 أخرين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وغرد إكرامي قائلا: "لا إله إلا الله خالص العزاء لأسر ضحايا حادث معهد الأورام الأليم و كل الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين". Advertisements الجدير بالذكر أن شريف إكرامى يجري عمليات التأهيل عقب إجراء جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

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