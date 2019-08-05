وفد من الفيفا يزور اتحاد الكرة لحسم تعيين اللجنة المؤقتة

يزور اتحادَ الكرة اليوم الإثنين، لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة النيجيري فيرون رئيس لجنة الاتحادات الوطنية في أفريقيا واتحاد الكاريبي بمكتب رئيس الـ«فيفا»، إلى مصر، للاطلاع على أوضاع الكرة المصرية، عقب استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة، وتقديم تقرير للمكتب التنفيذي للفيفا بشأن طلب استثناء من اللائحة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الجبلاية،وذلك وفقًا لموقع فيتو.

وتقوم اللجنة بمعاينة اتحاد الكرة حسب الموقع والتعرف على الوضع القائم حاليا بعد الاستقالة الجماعية للمجلس، وكذلك مناقشة طلب اتحاد الكرة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام، حيث لن يكون دور لجنة الـ«فيفا» تعيين لجنة مؤقتة أو اعتماد الأسماء، وإنما مناقشة الوضع مع كافة أعضاء المنظومة سواء المجلس المستقيل أو وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية، بشأن سر استقالة مجلس هاني أبو ريدة وسر طلب استثناء بتعيين لجنة مؤقتة ومخالفة اللائحة التي تنص على تعيين المدير التنفيذي لإدارة شئون الاتحاد.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الـ«فيفا» عقب الجولة، على أن يحسم فيفا موقفه النهائى بناء على هذه التقارير، وإن كان اتحاد الكرة قد تلقى موافقة مبدئية على تعيين اللجنة.