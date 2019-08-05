مرتضى منصور: الكشف عن المدير الأجنبي الجديد للزمالك خلال 3 أيام...والأهلي قدم أسوء مواسمه هذا العام

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،إنه سيتم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة خلال 3 أيام، مشيرًا إلى أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة سافر لعقد جلسات مع أكثر من مدير فني لتولى قيادة الأبيض بالموسم المقبل،

وتحدث مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور:" أمير سافر إلى فرنسا للتفاوض مع مدرب أجبني لقيادة الزمالك، ثم سيجلس بعد ذلك مع 2 مدربيين آخرين، وستكون هناك جلسة مع مدير فني رابع بدولة أوروبية أخرى، وخلال 3 أيام سيتم تحديد المدرب".

كما وجه رئيس الزمالك رسالة لحازم إمام نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء الأسبق وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الأهلي أفضل فريق بالدوري بالموسم المنقضي.

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وقال منصور :" يا حازم نحن نحبك ونحترمك، وجماهير الأهلي يعلموا أن ناديهم قدم أسوء مواسمه، وجماهير الزمالك تعلم أن ناديها قدم أفضل مواسمه".

وأضاف:" جماهير الأهلي والزمالك يعلموا كيف تم الحصول على لقب الدوري، وهل أنتم غير متذكرين لما فعلوه الحكام معنا، أو جروس "المجنون" على حد وصفه، ومباراة حرس الحدود عندما سجل بهاء مجدي هدفا في مرماه".

وكان حازم إمام قبل يومين قد اختار الأهلي كأفضل ناد بالدوري بالموسم الماضي والذي حقق الأهلى فيه لقبه الـ41.