ميركاتو الزمالك.. 100 مليون جنيه.. وبن شرقي "الاستثناء" الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

دخلت إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقوة بعدما نجحت في ضم 11 لاعب حتى الآن لتدعيم الفريق في مختلف المراكز بداية من حراسة المرمى وصولاً لمركز المهاجم.

إدارة الزمالك فتحت خزائنها من أجل حسم الصفقات الجديدة بجانب دخول لاعبين كمقايضة، ليضخ النادي الأبيض ما يقرب من 100 مليون جنيه خلال الميركاتو الحالي:

- 57 مليون جنيه لتدعيم حراسة المرمى

مركز حراسة المرمى في الزمالك شهد تغييرًا جذريًا بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيليس الأمر الذي جعل إدارة القلعة البيضاء تفكر في تدعيم هذا المركز.

إدارة القلعة البيضاء نجحت في حسم صفقة محمد عواد قادمًا من الإسماعيلي مقابل ما يقرب من 35 مليون جنيه بجانب ضم أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" ضمن الصفقة لينتقلا للأصفر بصورة نهائية.

الصفقة الثانية لدعم عرين الزمالك كان من خلال التعاقد مع محمد أبو جبل مقابل 13 مليون جنيه وضم الثنائي الحارس عمر صلاح وأحمد داوودا ضمن الصفقة ليرحلا للفريق السكندري بصورة نهائية.

ثالث تدعيمات الزمالك في مركز حراسة المرمى كانت من خلال التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى بتروجيت مقابل ما يقرب من تسعة ملايين جنيه.

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- 22 مليون جنيه لثنائي المقاصة والغزل

حسمت إدارة الزمالك خلال الصيف الحالي التعاقد مع الثنائي إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة والذي خرج للإعارة لفريق الداخلية في الموسم الماضي بجانب التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة والذي لعب معارًا مع فريق حرس الحدود.

إسلام جابر صاحب الـ 23 عامًا انتقل إلى الزمالك مقابل 10 ملايين جنيه، بينما رحل إمام عاشور عن المحلة مقابل 12 مليون جنيه بحسب ما كشف عنه مصدر من داخل نادي الزمالك لـ"يلا كورة".

- أوناجم واستثناء بن شرقي

إدارة الزمالك واصلت التدعيم وهذه المرة من خلال التعاقد مع ثنائي أجنبي وتحديدًا من المغرب وهما محمد أوناجم لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي وأشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي.

أوناجم انتقل إلى الزمالك مقابل مليون ونصف مليون دولار (24 مليون جنيه) بجانب الكونغولي كاسونجو كابونجو ضمن الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي بحسب ما أعلنت عنه صحيفة "المنتخب" المغربية.

في المقابل، لم يكشف أي مسؤول من جانب نادي الزمالك قيمة انتقال أشرف بن شرقي لصفوف الفريق حيث كان المهاجم المغربي انضم للهلال السعودي قادمًا من الوداد البيضاوي مقابل 5 ملايين دولار في يناير 2018.

ويعتبر بن شرقي الاستثناء الوحيد من بين صفقات الزمالك حيث لم يعلن عن قيمة انتقاله من الهلال.

- صفقات مجانية

بخلاف استعادة محمود عبد الرازق "شيكبالا" ومصطفى محمد بعد نهاية إعارتهما، استطاعت إدارة الزمالك أن تُعيد محمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسرى بعد تجربة احترافية ناجحة في الملاعب السعودية وتحديدًا مع فريق أهلي جدة، في المقابل انضم نائشئ الأهلي الأسبق والإسماعيلي السابق كريم بامبو لتدعيم الجبهة الهجومية اليسرى في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع "الدراويش".