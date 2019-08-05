النشرة الرياضية| إنجاز مصري جديد في الإسكواش.. وآل الشيخ يعلن مدرب ألميريا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 4 أغسطس.

الزمالك يُنهي إجراءات ضم إمام عاشور

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، انهاء إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود

بالصور.. الخطيب يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة والجيم

افتتح، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي مساء اليوم الأحد، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة التي تم تصميمها وفقا لأحدث الطرق العالمية.

بالفيديو.. السيتي يواصل فرض كلمته على إنجلترا بهزيمة ليفربول بكأس الدرع الخيرية

توّج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في شوطها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

إنجاز مصري جديد في الإسكواش

توج المصريان مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولتي العالم للإسكواش للناشئين والناشئات المقامة حاليا في ماليزيا.

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موعد وملعب مباراتي الأهلي والزمالك بالكأس

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك أمام مصر المقاصة بكأس مصر نسخة موسم (2018-2019).

صورة.. الكشف عن "الكرة الموحدة" في الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة.

الخطوة الأولى.. آل الشيخ يعلن المدرب الجديد لألميريا

أعلن نادي ألميريا الإسباني رسميًا عن تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للفريق، في الخطوة الأولى، بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

رسمياً.. برشلونة يعلن رابع صفقاته الصيفية

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع الظهير الأيسر الدومينكاني جونيور فيربو من نادي ريال بيتيس خلال سوق الانتقالات الحالي.

رسميا.. ميلان يضم "أفضل لاعب في أمم إفريقيا"

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميا مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر قادمًا من إمبولي، خلال فترة الانتقالات الجارية.