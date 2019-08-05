رياضة | بسبب العنصرية.. زينيت يعرض مالكوم للبيع بعد شرائه بأيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب العنصرية.. زينيت يعرض مالكوم للبيع بعد شرائه بأيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إسباني إن نادي زينيت الروسي، يدرس بيع اللاعب مالكوم دي أوليفيرا، بعد ضمه منذ أيام قليلة قادما من برشلونة.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" أن نادي زينيت الروسي يفكر في بيع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رغم شراءه منذ يومين.

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وتابعت الصحيفة أن مجموعة من الجماهير المؤيدة للنادي، عبرت عن غضبها تجاه صفقة انضمام مالكوم، نظرًا للون بشرته السمراء.

وتابعت أن مجموعة من الجماهير المتطرفة كشفت عن لافتة في أول ظهور للبرازيلي، وقالت: "شكرًا للقادة على ولائهم للتقاليد، بالنسبة لنا غياب اللاعبين أصحاب البشرة السمراء هو مجرد تقليد، نحن لسنا عنصريين".

وأختتمت الصحيفة إلى أن النادي الروسي يفكر في بيع مالكوم في الميركاتو الشتوي القادم إذا لم يتحسن الوضع بين الجماهير واللاعب البرازيلي.