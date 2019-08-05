رياضة | على طريقة عامر حسين.. خطأ فادح في جدول الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة عامر حسين.. خطأ فادح في جدول الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على طريقة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري وقع الاتحاد الإنجليزي في خطأ فادح خلال جدول مباريات الدوري الإنجليزي بوجود مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة المقبل في افتتاح الدوري رغم أن الريدز آخر فريق أنهى مبارياته بمواجهة توتنهام على لقب كأس دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غضبه من موعد مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي يوم الجمعة المقبل في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أفضل أن ألعب مباراة نوريتش يوم الأحد أي بعد يومين من التاريخ المحدد لها.. لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي، الأمر لا يبدو صحيحا".

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وأضاف كلوب: "أرى الناس متحمسون ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراها".

وواصل كلوب: "كانت مباراتنا الأخيرة ضد توتنهام هوتسبير بعد ثلاثة أسابيع من لعب الجميع مبارياتهم الأخيرة في الموسم، والآن سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي أيضًا فمن يمكنه فهم هذه الفكرة؟".