رياضة | يورجن كلوب يعلن أزمة ليفربول الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يعلن أزمة ليفربول الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غضبه من موعد مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي يوم الجمعة المقبل في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أفضل أن ألعب مباراة نوريتش يوم الأحد أي بعد يومين من التاريخ المحدد لها.. لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي، الأمر لا يبدو صحيحا".

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وأضاف كلوب: "أرى الناس متحمسون ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراها".

وواصل كلوب: "كانت مباراتنا الأخيرة ضد توتنهام هوتسبير بعد ثلاثة أسابيع من لعب الجميع مبارياتهم الأخيرة في الموسم، والآن سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي أيضًا فمن يمكنه فهم هذه الفكرة؟".