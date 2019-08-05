رياضة | القانون الجديد يعاقب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القانون الجديد يعاقب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لبطاقة صفراء خلال الشوط الأول من مبارة فريقه أمام ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي ليكون بذلك أول مدرب في إنجلترا يتلقى إنذارًا حسب القانون الجديد في كرة القدم.

وأصبح جوارديولا المدرب الأول في إنجلترا، الذي يحصل على إنذار طبقا للقوانين الجديدة، بعد اعتراضه الشديد على عدم احتساب حكم المباراة خطأ لصالح مانشستر سيتي.

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وأقر اتحاد كرة القدم الإنجليزي مؤخرًا عددًا من التعديلات على القواعد واللوائح الخاصة باللعبة قبل موسم 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ وكان أول ضحاياها جوارديولا.

وتعطي التعديلات الجديدة لحكام المباريات في الدوري الإنجليزي والبطولات الأخرى في إنجلترا صلاحية تحذير المديرين الفنيين للفرق باللونين الأصفر والأحمر.