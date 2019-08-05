رياضة | جوارديولا يتوقع 6 أندية تنافس على لقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتوقع 6 أندية تنافس على لقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون بين 6 أندية على الأقل.

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وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد يمكنهم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

وأضاف جوارديولا: "أعتقد أن يونايتد في وجود لاعبه الجديد هاري ماجواير وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام يمكنهم المنافسة وأظن أن الأندية السابقة قادرة على المنافسة على اللقب".