رياضة | رياض محرز يتورط في تعاطي المنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يتورط في تعاطي المنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سر استبعاد رياض محرز من مباراة ليفربول على كأس الدرع الخيرية التي فاز السيتي بلقبها.

وقال جوارديولا لصحيفة "ذا صن" بعد الفوز على ليفربول: "غياب رياض محرز لم يكن لأسباب فنية بل خوفًا من رسوبه في اختبار المنشطات لأنه اضطر لأخذ دواء خاص بالعين وطبيب الفريق أكد أن به نسبة منشطات ضعيفة لذلك لم أغامر به خوفًا على مصلحته".

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وأضاف جوارديولا: " الأطباء لم يكن لديهم علم بما تناوله رياض محرز أو ما حدث بالضبط ولذلك نأمل في مشاركته أمام وست هام يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل".