رياضة | رئيس الزمالك يعلن موعد ظهور المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن موعد ظهور المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيكشف خلال 3 أيام عن المدير الفني الجديد للفريق في مؤتمر صحفي جديد.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن أمير مرتضى المشرف على الكرة التقى بأحد المدربين، وسيلتقي اليوم مع اثنين أخرين، ثم سيسافر لدولة أوروبية للالتقاء بالمرشح الرابع، وبعدها سيتم الإعلان عن المدرب الجديد.
وأضاف مرتضى أن قناة الزمالك ستظهر للنور في أول سبتمبر المقبل بعد الاستقرار على كل شيء لتجهيزها.