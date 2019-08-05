رياضة | رينارد يكشف عن طموحاته مع السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يكشف عن طموحاته مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب الجديد للمنتخب السعودي، الفرنسي "هيرفي رينار"، بأن يطمح في صعود كأس العالم 2022 رفقة المنتخب السعودي، مشددًا على كون المنتخب السعودي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على بلوغ المونديال في التصفيات الآسيوية.

وخلال المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب للسعودية، تحدث رينار عن طموحاته مع الأخضر، قائلًا: "في البداية، أود أن أشكر الجميع على حسن حسن الاستضافة منذ وصولي إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي والجاد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رينار في حديثه إلى رغبته في خوض التجربة مع المنتخب السعودي وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه مع الأخضر خلال السنوات المقبلة.

وختم المدير الفني السابق لمنتخب المغرب تصريحاته قائلًا: "التدريب في كأس العالم يبقى أمر جيد ومميز، وتجربة أريد أن أكررها مرة أخرى ولكن هذه المرة مع المنتخب السعودي".