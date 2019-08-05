شكرا لقرائتكم رحلة حج هدية من اتحاد الكرة للموظف المثالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدي اتحاد الكرة فوزي غانم مدير المكتب الفني لمجلس إدارة اتحاد الكرة "رحلة حج" بعد حصوله علي لقب الموظف المثالي في الموسم الأخير وينهي اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة إجراءات السفر الخاصة بفوزي غانم لأداء فريضة الحج. استقر مسئولو اتحاد الكرة عى تخصيص جائزة سنوية لأفضل موظف ومنحه تأشيرة عمرة أو حج كل موسم. يدير ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إدارة الجبلاية لحين إجراء انتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد.

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