شكرا لقرائتكم إمام عاشور : حققت حلم حياتى باللعب للزمالك وكان نفسى أزامل "هيما"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف الزمالك إنه حقق حلم حياته منذ الصغر بالانضمام للأبيض موجها الشكر لأمير وأحمد مرتضى لوقوفهم بجانبه حتى تم انضمامه لقلعة ميت عقبة.

أضاف عاشور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أنتمى لعائلة زملكاوية وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الفريق الأبيض وأحقق كل البطولات".

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تابع عاشور :" سعيد أن ألعب بجوار نجم كبير مثل شيكابالا ولكنى كنت أتمنى مزاملة محمد إبراهيم قبل رحيله لمصر المقاصة فهو يعد بمثابة مثلى الأعلى".

جاء توقيع إمام عاشور للزمالك وانضمامه ليكون الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.