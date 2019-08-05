شكرا لقرائتكم طارق يحيى يضع برنامجا تأهيليا خاصا لـ خالد بوطيب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، برنامج تأهيل خاص للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الذى يعانى من إصابة قوية فى الركبة، منذ أن كان مع منتخب بلاده الذى شارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضفتها مصر.

وحرص طارق يحيى على وضع برنامج تأهيل خاص لبوطيب، من أجل العمل على سرعة شفائه والعودة للمشاركة بصفة أساسية مع فريقه، لاسيما وأن إدارة الزمالك كانت ترغب فى تسويق اللاعب من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى أخر إلا أن راتبه الضخم الذى يحصل عليه فى القلعة البيضاء حال دون ذلك، نظرًا لعدم وجود نادى وافق على سداد هذا المبلغ.

وتسببت الإصابة في الركبة التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب المغرب فى بطولة أمم أفريقيا 2019 في غياب بوطيب عن الفريق الفترة الأخيرة قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة للفريق.