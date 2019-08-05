محمد صلاح يعزي ضحايا معهد الأورام في القاهرة

حرص النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على تقديم العزاء في ضحايا الإنفجار الذي وقع بمنطقة المنيل بمحيط المعهد القومي للأورام، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكتب صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".
وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى، وأعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 19 شخصًا وإصابة 30.
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