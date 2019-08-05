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المنتخب السعودي يخسر من الكويت في بطولة غرب آسيا

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 09:53

خسر المنتخب السعودي من نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف، على إستاد فرانسو حريري في مدينة أربيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، التي يستضيفها العراق.


وقدم المنتخب السعودي أداءً جيداً في الشوط الأول، وسجل في الدقيقة 13 من طريق ربيع سفياني، ثم أدرك المنتخب الكويتي هدف التعادل في الدقيقة 25 من طريق لاعبه حسين الموسوي من ضربة جزاء، ثم أضاع لاعب المنتخب السعودي عبدالكريم القحطاني ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكويتي عند الدقيقة 67 من طريق مهاجمه فيصل عجب. وبذلك يتصدر المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن البحريني الذي فاز على نظيره الأردني، بهدف من دون رد.

ويلعب المنتخب السعودي الأربعاء المقبل مع البحرين، بينما يلاقي الكويت نظيره الأردني في اليوم ذاته.


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