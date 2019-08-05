شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.
ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.
ومن المنتظر أن يدفع طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، بعدد من الصفقات الجديدة وفقًا لرؤيته الفنية ومدى جاهزية كل منها، فى مواجهة بطل الصومال.
وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة حتى الأن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.
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