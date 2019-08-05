شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه خورفكان شارقة الاماراتي وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار مباراة ودية عصر اليوم الاثنين مع نظيره خورفكان شارقة الاماراتي استعدادا للموسم الجديد ويتواجد فريق خورفكان شارقة الإماراتى بالقاهرة لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد، وواجه فريق طلائع الجيش وخسر وديا بثلاثية دون رد. ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير. Advertisements وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك ، ومحمد فييرا من بتروجت وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 44.

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