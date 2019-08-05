شكرا لقرائتكم مصر تواجه سينغافورة في أولى مباريات كأس العالم لناشئات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل فراعنة الاسكواش مباريات كأس العالم للناشئات تحت 20 سنة مشوار البطولة التي تنطلق اليوم الاثنين في ماليزيا بمواجهة منتخب سينغافورة. ويقع المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش في مجموعة تضم ثلاث منتخبات أخرى وهي: سويسرا، فرنسا، وسينغافورة. ويضم منتخب ناشئات الاسكواش أربع لاعبات وهن: هانيا الحمامي لاعبة هليوبليس المتوجة ببطولة العالم للمنافسات الفردية، جنا شيحة لاعبة وادي دجلة ووصيف بطولة العالم، فريدة محمد صاحبة برونزية بطولة العالم وسنا إبراهيم.

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