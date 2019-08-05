سليمان والشناوي وأشرف ينتظمون في مران الاهلي اليوم...

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جدة - عمرو شويل ينتظم ثلاثي الاهلي وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية أمس. وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذى عاد لاستئناف تدريباته الجمعة الماضى. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا. وضمت قائمة الأهلى الإفريقية كلاً من محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ

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