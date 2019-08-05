شكرا لقرائتكم الأهلى يحتوى غضب المستبعدين من القائمة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغضب انتابت العديد من لاعبي الأهلى، الذين تم استبعادهم من قائمة الفريق الإفريقية والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية والتي شهدت ضم 26 لاعباً.

واستبعد لاسارتى من قائمة الأهلى الافريقية، كلاً من: مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.

ويعد الرباعي سعد سمير ومؤمن زكريا وناصر ماهر ومحمد شريف هم الأكثر غضباً من مسألة الاستبعاد الإفريقي، خاصة وأن باقي اللاعبين اقتربوا من الرحيل بشدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وجاء استبعاد سعد سمير بمثابة المفاجأة الكبيرة خاصة وأن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدني من التعافي الكامل من الإصابة، إلا أن التقرير الطبي الذي استلمه الخواجه أكد حاجة اللاعب لقرابة الشهرين للتعافي، وهو ما نفاه اللاعب للاسارتي والذي بدوره أكد أنه فوجئ بالأمر، فى الوقت الذي تلقى الثلاثي مؤمن وناصر وشريف وعداً بالقيد الإفريقي، قبل أن يتم التراجع عن قيدهم فى اللحظات الأخيرة.

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وضمت قائمة الأهلى الإفريقية كلاً من محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ،.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة أفريقيا من دور الـ64 أمام فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان منتصف 11أغسطس الجارى، ويتبقى للأهلي أربعة مراكز شاغرة سيتم قيدها خلال يناير المقبل.