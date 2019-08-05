رياضة | مانشستر سيتي يفاوض نجم يوفنتوس

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وعلى أعتاب التوقيع معه لضمه.

وأشار رومانو أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتى 30 مليون يورو وأيضاً التخلي عن الظهير البرازيلي دانيلو لليوڤي.

ويذكر أن كانسيلو شارك فى 34 مباراة مع اليوفي سجل خلالهم هدف وصنع 8 أهداف منذ الإنضمام للفريق من فالنسيا الإسبانى.