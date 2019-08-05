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رياضة | كوتينهو يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

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رفض اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن فيليب كوتينهو غير مرحب بفكرة اللعب في فريق أرسنال خلال الموسم المقبل، وأنه يفضل البقاء مع البارسا.

ويرغب كوتينهو البقاء في صفوف البارسا وعدم الرحيل عن الليجا الإسبانية، وأنه سيحاول تقديم نفسه بشكل مختلف لجماهير الفريق الكتالوني.

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