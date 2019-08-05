رياضة | كوتينهو يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينهو يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن فيليب كوتينهو غير مرحب بفكرة اللعب في فريق أرسنال خلال الموسم المقبل، وأنه يفضل البقاء مع البارسا.

ويرغب كوتينهو البقاء في صفوف البارسا وعدم الرحيل عن الليجا الإسبانية، وأنه سيحاول تقديم نفسه بشكل مختلف لجماهير الفريق الكتالوني.