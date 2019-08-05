رياضة | الإسماعيلي يطلب إستعادة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب إستعادة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم الخليج 365 الرياضي أن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى قد أعطى الضوء الأخضر للمهندس إبراهيم عثمان للدخول فى مفاوضات مع إدارة نادى الزمالك من أجل الاستعانة بخدمات بهاء مجدى الظهير الأيسر السابق للدراويش من أجل العودة للقلعة الصفراء.

حيث أن الجهاز الفنى شدد على ضرورة التعاقد مع لاعبان فى مركز الظهير الأيسر عقب انتقال طارق طه لنادى بيراميدز.

الإسماعيلى ضم منذ ايام حمد الزوى ناشئ إنبى مواليد ٩٧ بالإضافة لوجود علاء عبد العظيم ومحمود البدرى لاعب منتخب الشباب.