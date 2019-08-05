مصدر مسؤول: نيمار في برشلونة قبل إغلاق «الميركاتو»

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

كشف نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوردي كاردونير، عن احتمالية وصول اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى “البارسا” قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال نائب رئيس نادي برشلونة كاردونير في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : حالياً في هذا الوقت نستبعد عودة نيمار لبرشلونة.

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وأضاف: “رؤية نيمار في برشلونة أمر معقد، هذا شئ يجب حله في باريس”.

وتابع: لم نتحدث مع نيمار، نحن نحترم النادي الباريسي، و لا توجد قضية حول نيمار.

وواصل: اليوم هناك مشكلة بين نيمار ونادي باريس، وليس لنا دور في هذا، الموضوع يجب حله هناك، نحن دورنا سلبي هنا، في هذا الوقت نستبعد عودة نيمار، و إذا كانت هناك حلول لنيمار ذات يوم، فسنتحدث.