الان تتابع مانشستر سيتي يتوج بأول ألقاب الموسم الجديد على حساب ليفربول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
توج فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بأول لقب محلي متاح للموسم الجديد بعد رفعه درع المجتمع الإنجليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي اليوم على ملعب “ويمبلي” في لندن .
وكان سيتي الذي توج بطلا لدوري الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة فقط عن ليفربول بالذات، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77.
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