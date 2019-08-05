شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض ثلاث وديات بعد معسكر الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على خوض ثلاث وديات بعد معسكر الفريق المقام حالياً في الجبل الأخضر، والذي يمتد لثلاثة أيام بدأت أمس الأحد ويمتد حتى غداً الثلاثاء .

ويخوض لاعبو المقاولون العرب تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية داخل المعسكر وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، حيث يتم تخصيص الفترة الصباحية للتدريبات البدنية، فيما يتم التركيز على الجمل الفنية في الفقرة المسائية.

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يذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وهي المباراة التي حسم فيها الفريق الأحمر درع الدوري رقم 41 في تاريخه.

كان فريق المقاولون قد بدأ التدريبات الجمعة الماضية بعد انتهاء أجازة العشرة أيام التي حصل عليها لاعبو الفريق، ومن المرتقب أن يدخل ذئاب الجبل في معسكر خارجي بعد الانتهاء من ودياته الثلاثة.