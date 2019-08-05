شكرا لقرائتكم لاسارتي يطلب تقريرا عن بطل جنوب السودان قبل مواجهة 11 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن فريق أطلع برا بطل السودان والمقرر مواجهته فى 11 و23 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا . ويرفض لاسارتي الاستهانة بالفريق المنافس خاصة وأن اقتناص اللقب هو هدف الخواجة الأول هذا الموسم بعد الخروج المفاجئ من النسخة الماضية. Advertisements كان سيد عبد الحفيظ قد عقد جلسة تنسيقية مع سمير عدلى المدير الإدارى بالفريق للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان. وأكد الجهاز الفنى أن بعثة الفريق السودانى ستصل مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.

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