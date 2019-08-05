بنفيكا يتوج بكأس السوبر البرتغالي للمرة الثامنة فى تاريخه

توج فريق بنفيكا بلقب كأس السوبر البرتغالي، بعد فوزه على سبورتينج لشبونة بنتيجة 5 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، للمرة الثامنة فى تاريخه ليعادل رقم سبورتينج لشبونة .

سجل أهداف بنفيكا رافاييل فيريرا دا سيلفا في الدقيقة 40 ولويس ميجيل ألفونسو "هدفين" في الدقيقتين 60 و75 وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 64 وشيكينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة طرد إدريسا دومبيا لاعب سبورتينج لشبونة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

يستهل بنفيكا مبارياته في الدوري البرتغالي بمواجهة فريق باكوس دي فيريا يوم الأحد المقبل، فيما يلعب سبورتينج لشبونة مع ماريتيمو في ذات اليوم.