شكرا لقرائتكم دجلة يواجه نادى المرج وديًا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه وادى دجلة فريق المرج مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، حيث قرر الجهاز الفنى خوض مباراتين وديتين قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الدجلاوى المباراة الودية الثانية يوم 9 من الشهر الجارى أمام بتروجت على استاد بترو سبورت، وكان الجهاز الإدارى اتفق مع عدة فرق لمواجهتها وديًا بعد انتهاء العيد، بداية من المنيا يوم 19 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى للدفاع الجوى، ثم الانتاج الحربى وبنى سويف وأسوان، كما يتم التفاوض مع عدد من الفرق الأخرى لمواجهتها وديًا لتعويض المعسكر المغلق الذى كان من المقرر اقامته بالعين السخنة، إلا أن تاكيس جونيس فضل عدم خوض هذا المعسكر والاكتفاء بالمواجهات الودية والتدريبات على ملعب النادى بالمعادى.