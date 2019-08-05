مباراة سوريا واليمن فى بطولة غرب آسيا 2019.. موعد المباراة والفنوات الناقلة

مباراة سوريا واليمن فى بطولة غرب آسيا 2019 تهم الكثير من المشاهدين فى سوريا واليمن و الوطن العربى، المباراة تأتى ضمن مباريات المجموعة الأولى التى تضم العراق ولبنان وفلسطين و كان منتخب سوريا ثد تعرض لهزيمة غير متوقعة فى أولى مبارياته من منتخب لبنان بنتيجة 1-2، بينما تعرض المنتخب اليمني لهزيمة من منتخب فلسطين 0-1، و لقاء اليوم سيحاول كلا المنتخبين اقتناص الثلاث نقاط.

موعد مباراة سوريا واليمن

مباراة سوريا و اليمن ستقام اليوم الاثنين الخامس من أغسطس فى مدينة كربلاء بالعراق فى هذه الاوقات الآتية -تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة و ليبيا والسودان

-تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر و السعودية والكويت واليمن والبحرين والاردن وسوريا

-تمام الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت إنجلترا.

-تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

-تمام الساعة السادسة و النصف مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

-الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

-الساعة الثامنة و النصف مساء بتوقيت الإمارات.

-الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن

مباراة سوريا واليمن منقولة تليفزيونيا على عدد من القنوات المفتوحة من بينها قناة العراقية الرياضية وعلى قناةالأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية، وقناة سوريا دراما أو القناة الفضائية السورية