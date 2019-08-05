محمد صلاح: كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

علق اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على حادث الانفجار بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وقال صلاح في تدوينه له على "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن عدد وفيات انفجار معهد الأورام ارتفع إلى ١٧ حالة وفاة، و٣٢مصاباً، مشيرةً إلى الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

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وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط المعهد، مساء أمس الأحد.

وصرح مصدر أمنى بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.