رئيس الزمالك يكشف موعد حسم اسم المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، أنه حريص على تلبية طلبات الجماهير البيضاء، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية، بالإضافة لاستقدام مدرب أجنبي يملك سيرة ذاتية قوية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" أحلام جماهير الزمالك أوامر، وأبنائي تركوا كل التزاماتهم من أجل انهاء صفقة إمام عاشور وحسم ملف المدرب الجديد.

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وأضاف:" أحمد مرتضى ترك اسرته وقطع فترة اجازته لإنهاء صفقة ضم إمام عاشور من حرس الحدود، وكذلك الحال فأمير مرتضى سافر إلى فرنسا للتفاوض مع 3 مدربين لتولي أحدهم مهمة الفريق".

وأوضح، أن المدرب الجديد للزمالك لابد أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية، لافتا أن أمير مرتضى منصور سيسافر إلى بلد أوروبية للجلوس مع مدرب أجنبي رابع.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" أمير سيسافر غدا إلى بلد اوروبية، من أجل الجلوس مع مدرب أجنبي اخر، وسيتم حسم اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال 3 أيام".