رياضة | فيتوريا يُشعل حماس "جماهير النصر" بتصريحات نارية قبل لقاء دوري الأبطال

قال المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي "روي فيتوريا"، بأنه يطمح بأن يحقق نادي النصر لقب بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه على عبور عقبة لقاء الوحدة الإماراتي، والتأهل إلى دور ربع النهائي في البطولة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث فيتوريا عن طموحات "العالمي" في الموسم الحالي، وأشار بأن تحقيق لقب دوري الأبطال هو "الهدف الأكبر"، واصفًا إياه بالحلم الذي يجب على الجميع بأن يتكاتف من أجل تحقيقه.

وأشار المدرب البرتغالي في تصريحاته، بأن الفوز ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي هو واحد من طموحات النصر كذلك، ولكن في الوقت الحالي يجب التركيز على دوري الأبطال وعبور عقبة الوحدة الإماراتي وبلوغ دور ربع النهائي في البطولة القارية قبل إنطلاق الدوري السعودي.