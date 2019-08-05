رياضة | خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على التعاقد مع أحد لاعبي الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص أن المارد الأحمر أنهى الاتفاق مع مجلس الدراويش، بالتعاقد مع محمد صادق لاعب الفريق، لتدعيم صفوفه بمنتصف الموسم.