رياضة | الأهلي يختبر ماهر طبيا قبل مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر ماهر طبيا قبل مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان ماهر غاب عن التدريبات الجماعية في تدريبات الأمس، واكتفى بالتدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، التي تقام يوم 11 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.