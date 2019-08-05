رياضة | تعرف على تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حسم صفقة دوني فإن دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار عدد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع أياكس الهولندي وفيما يتعلق بالأمور المادية للنادي الهولندي وراتب اللاعب.

ووتم الأتفاق على أن اللاعب الهولندي سينتقل لصفوف الفريق الملكي مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون متغيرات، ووقع اللاعب لمدة 6 مواسم مع الريال .