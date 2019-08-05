رياضة | أوندا سيرو: برشلونة يقترب من الصفقة الكبرى ورحيل رباعي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوندا سيرو: برشلونة يقترب من الصفقة الكبرى ورحيل رباعي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جير مان الفرنسي ، الى فريقه القديم برشلونة الإسباني خلال الأيام القلية القادمة.

وأشارت أوندا سيرو الى أن وصول نيمار إلى برشلونة غير مستبعد، بسبب الضغوط التي يمارسها اللاعب على فريقه الحالي من أجل الرحيل، بالإضافة الى رغبة برشلونة القوية في ضمه.

وألمحت الإذاعة الإسبانية الى أن رباعي برشلونة وهم كوتينهو، وراكيتيتش، وفيدال، وأومتيتي سيغادرون كتالونيا حتى يتمكن الفريق من توفير المقابل المادي لشراء عقد نيمار.