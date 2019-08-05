برشلونة يخطف انتصارًا قاتلاً على أرسنال ويفوز بكأس "خوان جامبر"

حقق فريق برشلونة الإسباني لقب بطولة كأس خوان جامبر، بعد الفوز على نظيره أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت الفريقين الأحد، على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وجاء الهدف الأول للجانرز عبر الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 36 من خلال كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها في شباك البارسا بشكل رائع.

ثم تعادل برشلونة في الدقيقة 69 عبر ميتلاند نيلز لاعب أرسنال عن طريق الخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 92 سجل البديل لويس سواريز هدفا قاتلا للبارسا ليقود فريقه للفوز.

وغاب الأسطورة ليونيل ميسي عن برشلونة بينما اكتفى بإلقاء الكلمة الافتتاحية للموسم الجديد قبل انطلاق المباراة.

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في المقابل غاب الدولي المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال عن قائمة المباراة بعد استبعاده من قبل المدرب أوناي إيمري.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة، نظيره نابولى الإيطالى فى مبارتين وديتين يومى 7 و10 أغسطس الجارى فى آخر تجاربه قبل لقاء أتلتيك بلباو فى افتتاح مباريات الدورى الإسبانى يوم 16 أغسطس.

فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة للجانرز قبل انطلاق الموسم الجديد، والذى سيفتتحه أرسنال بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجارى فى افتتاح مباريات الدورى الإنجليزى.