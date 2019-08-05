شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة في معسكر الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

اشتعل معسكرا الأهلي والهلال قبل موقعة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث أعلن الأول إقامة معسكر داخلي لرفع وتيرة الاستعداد للمواجهة، فيما سرت أنباء غير سارة من معسكر الثاني بعد إصابة اللاعب محمد البريك خلال التمرين وغيابه عن المشاركة في اللقاء بصفة رسمية بعد تأكيد الفحوصات الطبية التي أجراها تعرضه لتمزق بسيط بالرباط الجانبي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل فقط دون تدخل جراحي، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 اسابيع، في وقت ما زال بديله حسن كادش يتعافى من الإصابة، ما جعل مدرب الفريق رازفان في حيرة من أمره.

وفي الأهلي، تقرر أن يقيم الفريق معسكراً خاصاً اليوم (الإثنين) بدءا من الساعة الـ12 ظهراً، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة الهلال، إذ قرر المدير الفني وبالتشاور مع الجهاز الإداري ضرورة حضور اللاعبين منذ وقت مبكر والدخول في معسكر خاص للإحساس بأهمية ومسؤولية اللقاء، وسيعقد برانكو في الساعة الواحدة اجتماعا خاصا باللاعبين للحديث عن اللقاء، ومن ثم تناول وجبة الغداء في معسكر الفريق بالنادي ومنحهم راحة حتى الساعة الخامسة للانطلاق للجوهرة، حيث سيخوض الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة بعد أن تقدمت إدارة النادي بطلب رسمي يفيد بذلك، ومن ثم العودة للدخول في معسكر ليلة المباراة بالنادي.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن الأمير منصور بن مشعل رصد مكافآت فوز للاعبين تقدر بنحو 50 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق الانتصار على الهلال ذهاباً وإياباً.

وتفاعل اللاعبون مع الوعود التي قطعها الأمير منصور بن مشعل ورفعوا راية التحدي، مشيرين إلى أنهم قادرون على تحقيق الانتصار بالعمل والجهد والتركيز والاستعداد التام للمباراة.