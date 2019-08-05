شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يبدأ المهمة.. والمسحل: مشاركة المواليد مسؤولية الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

وقع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أمس العقد الرسمي لتدريب المنتخب الوطني الأول، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحضور رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل.

وأبدى الفرنسي رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة التوقيع، سعادته بقيادة الأخضر، وقال: هدفي كتابة التاريخ وآمل النجاح في مهمتي، وهو الأمر الذي سيأتي بتضافر الجهود والعمل الجماعي.

وأكد رينارد أنه تابع عددا من المباريات للمنتخب وكان من ضمنها مباراة اليابان في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وقدم خلالها الأخضر مستوى جيدا أهله للفوز وضمان مقعده في نهائيات كأس العالم.

وفي إجابة عن سؤال لـ«الخليج 365» عن الاختلاف بين الكرة الآسيوية والأفريقية، قال: عملت في أفريقيا 10 سنوات وهناك اختلاف بالتأكيد بين اللاعب الآسيوي والأفريقي، ولكني اكتسبت خبرة كبيرة خلال عملي السابق في عدة منتخبات، وأنا على استعداد للتكيف مع طبيعة اللاعب السعودي للوصول إلى توليفة مناسبة تقدم كرة قدم حقيقية وممتعة للمتابع وتُسهم في تحقيق الألقاب لكرة القدم السعودية.

وأضاف: طلبت قبل توقيعي العقد أن أتواجد بشكل دائم في السعودية لمتابعة اللاعبين عن قُرب، وأنا على علم كامل بالتنافس الكبير بين الأندية هنا وأعلم أيضاً عن شغف الجماهير السعودية بكرة القدم وسأعمل مع جهازي المساعد للاستفادة من هذه العوامل في تقديم منتخب مميز ومُرض لكل عشاق اللعبة في السعودية، والوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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وأكد أنه سيتواجد في الرياض لمتابعة مباراة النصر والوحدة الإماراتي وفي جدة لمتابعة مباراة الأهلي والهلال ضمن دور 16 لدوري أبطال آسيا، مختتما حديثه بالإعجاب بالجوهرة، مهنئاً الشعب السعودي بهذه التحفة المعمارية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، أن المفاوضات مع المدرب لم تأخذ وقتاً طويلاً وكانت سلسة للغاية، وما ساعد في ذلك الجانب هو معرفة المدرب بالمنتخب ومتابعته له في الفترة الماضية.

وأعلن المسحل عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون والتي ستقام في شهر يناير القادم.

وعن قانونية مشاركة اللاعبين المواليد مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا، علّق: لم نتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد القاري حول عدم قانونية مشاركتهم، والأندية المشاركة آسيوياً استكملت كافة الاشتراطات اللازمة لتسجيلهم، كما لديها كامل الأحقية لمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول نظامية مشاركتهم من عدمه دون الرجوع لاتحاد الكرة.

وأشار إلى عودة الحكم المحلي لإدارة مباريات الدوري، مبينا أن القرار من اختصاص رئيس لجنة الحكام الذي سيتم التعاقد معه لاحقاً، فيما سيستمر الحكم الأجنبي في قيادة مباريات الدوري وزيادة عدد كاميرات الفار في الملاعب، كاشفا عن التعاقد مع ناقل جديد للدوري السعودي خلال الأيام القادمة.