شكرا لقرائتكم خبر عن الأصفران .. تحدٍ آسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تحدٍّ جديد يخوضه ممثلو المملكة الاتحاد والنصر مساء اليوم (الإثنين) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، حيث سيستضيف العميد نظيره ذوب آهن الإيراني على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي عند الساعة السابعة مساءً، فيما يستضيف العالمي نظيره الوحدة الإماراتي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض عند الساعة التاسعة مساءً.

يدخل الاتحاد لقاءه أمام ذوب آهن الإيراني بعد أن حل ثانياً في مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وسجل مهاجموه 13 هدفاً، فيما ولج مرماه 9 أهداف.

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أما فريق ذوب آهن الإيراني فيدخل اللقاء بعد تصدره لفرق مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وسجل مهاجموه 10 أهداف وولج مرماه 5 أهداف.

في حين يلاقي النصر الوحدة الإماراتي بعد أن حل ثانياً في مجموعته الأولى بـ10نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارتين، وسجل مهاجموه 11 هدفاً وولج مرماه 7 أهداف.

أما فريق الوحدة الإماراتي فيخوض اللقاء بعد تصدره لفرق المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة، وأحرز مهاجموه 14 هدفاً، فيما ولج مرماه 9 أهداف.