شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يتغزل برباعي «الوطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بممثلي الوطن في دوري أبطال آسيا، بعد أن تأهلوا جميعاً للدور الـ16 لدوري أبطال آسيا أقوى بطولات الأندية في القارة الصفراء.

ووصفه بالتواجد القوي في حضور الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، جاء ذلك في التقرير الذي حمل عنوان «5 أشياء تستحق المتابعة في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا» في الموقع الرسمي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد الآسيوي منذ أن احتفظ الاتحاد باللقب القاري في عام 2005، لم يرفع أي نادٍ سعودي كأس دوري أبطال آسيا، ولكن تألق الرباعي السعودي في دور المجموعات، وفي حال واصلوا تقديم أداء عالي المستوى، فإن فرص إنهاء البطولة بشكل مميز ستزداد بشكل كبير، مؤكدا بأن فريقا سعوديا واحدا على أقل تقدير سيتواجد في دور الثمانية حينما يلتقي الأهلي بنظيره الهلال، وفي حالة تغلب الاتحاد على ذوب آهن والنصر على الوحدة، فإن 3 أندية سعودية ستواصل حلم نيل المجد القاري.