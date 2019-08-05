شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة: جاهزون لـ«العالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أكد المشرف على فريق الوحدة الإماراتي عبدالسلام جمعة أن الروح المعنوية للاعبين عالية وكل العناصر جاهزة للمشاركة بمباراة النصر مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد في ذهاب دور الــ16 من دوري أبطال آسيا. وأضاف: «غالبية اللاعبين يتمتعون بالخبرة ولديهم القدرة على خوض مثل هذه المواجهات، ما يتيح أمام المدرب العديد من الخيارات لانتقاء تشكيلة اللقاء».

وزاد: «أتمنى أن ينجح الفريق في إسعاد جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في 12 الجاري».