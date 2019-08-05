شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا: اختيار أجانب دور الـ«16» صعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التشيلي لويس سييرا رضاه على ضغط المباريات التي سيمر بها فريقه خلال شهر أغسطس الجاري. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب برفقة حارس المرمى فواز القرني للحديث عن لقاء فريقه مع ذوب آهن الإيراني مساء اليوم (الإثنين) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا: «له مردود إيجابي، إذ سيساعد العناصر الجديدة على الانسجام بصورة أسرع».

وأكد سييرا أنهم متحمسون لبداية الموسم، متمنيا أن ينعكس الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب.

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وتحدث سييرا عن العناصر الأجنبية في الفريق قائلا: «اختيار اللاعبين الأجانب صعب، اخترنا الأنسب للحصول على الأداء المثالي».

من جهته، أبدى حارس المرمى فواز القرني ثقته في قدرة الفريق على تحقيق بداية قوية للموسم الجديد من خلال أهم المسابقات، مؤكدا أن استعداد الفريق كان على الوجه الأكمل.

وقال القرني: «طوينا صفحة الموسم الماضي.. طموحنا كبير في البطولة الآسيوية، سنسعى بقدر الإمكان لدخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق لتحقيق الانسجام والفائدة القصوى من تواجدهم معنا».