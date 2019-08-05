شكرا لقرائتكم وفد الفيفا يصل القاهرة اليوم لحسم مصير اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة اليوم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، يضم مديري إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، لمعاينة مشروع الهدف الذي يشهد عمليات تطوير واسعة بعد الحصول علي مبلغ كبير من الفيفا كنوع من الدعم، بجانب مناقشة وضع اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس السابق علي خلفية خروج المنتخب من دور الـ 16 لأمم افريقيا 2019 ، لحسم طلب اتحاد الكرة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد بالتنسيق مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية .

ويرفع وفد الفيفا تقارير الي الاتحاد الدولي عن الأوضاع في مصر عقب الاستقالة ، علي ان يحسم الاتحاد الدولي موقف اللجنة المؤقتة بناء علي هذه التقارير، وفي حالة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية سيكون أمامها بعض الملفات التى تحتاج للحسم أبرزها، ملف المدير الفنى الجديد للفراعنة والذى سيكون مدربا وطنيا بنسبة 100%، وتردد خلال الساعات الماضية أكثر من إسم لقيادة المنتخب أبرزهم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة وصاحب انجازات 2006 و2008 و2010، وحسام البدرى المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، وإيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى وحسام حسن المدير الفنى لسموحة وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب ، كما سيكون للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، القول الفصل فى مسألة عودة الجماهير للملاعب من عدمه فى الموسم الجديد، حيث ستقوم اللجنة بوضع ضوابط عودة الجماهير بالاتفاق مع الجهات الامنية ومسئولى الأندية، ومن المتوقع أن تشهد مباريات الدورى الجديد حضور جماهيرى بشكل طبيعى خاصة بعد حضور الجماهير بشكل مكثف فى مباريات بطولة أمم افريقيا 2019