شكرا لقرائتكم ناشئين اليد يتوجهون إلى مقدونيا إستعدادا للمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم الأثنين، منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 إلى مقدونيا بعد إنتهاء معسكر صربيا إستعدادا لخوض منافسات كأس العالم المقرر إنطلاقها يوم الثلاثاء. ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة مجدى أبو المجد على إنضمام رباعى الشباب ، حسن قداح و أحمد هشام و عبد الرحمن حميد و ياسر محمد لتدعيم صفوف منتخب الناشئين .

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